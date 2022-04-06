В рамках программ мэрии Еревана на 2022 год начались работы по очистке территории Ереванского озера.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, опубликованное на странице мэрии в Facebook, бюджетные отчисления, направленные на эту программу, составят 60 млн 430 000 драмов.

На эту сумму планируется установка перил вдоль берега реки Раздан, очистка от мусора и перевозка около 12 500 кубометров отходов.

С ходом работ на месте ознакомился мэр Еревана Грачья Саркисян. Основная причина загрязнения озера — бытовой, а также строительный мусор, который накапливается на территории озера в результате недобросовестного поведения жителей этой территории.

Параллельно с очисткой Ереванского озера обсуждается возможность создания на территории зоны отдыха. Планируется благоустроить 2,8 га прибрежной территории озера, будут установлены скамейки, мусорные баки, построена спортивная площадка, велосипедная дорожка, заложена аллея, территория будет освещена энергосберегающими светильниками, будут проведены работы по озеленению.