Европейский вещательный союз и Общественное телевидение Армении сообщают, что после блестящей победы Малены, 11 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване состоится XX конкурс песни «Детское Евровидение-2022».

«Для нас большая честь принимать XX конкурс песни «Детское Евровидение-2022» в одной из старейших столиц мира – в Ереване. Общественное телевидение и Европейский вещательный союз сделают все возможное, чтобы юбилейный конкурс с его концептуальным шоу запомнился и конкурсантам, и многомиллионной телеаудитории.

Мы приложим все усилия, чтобы до конца года музыкальное чудо в Ереване стало реальностью», — как сообщает «Арменпресс» сказал исполнительный директор Общественного телевидения Ованнес Мовсисян.

Ереван Детское Евровидение принимает уже во второй раз. Предыдущий конкурс был после победы Владимира Арзуманяна с песней «Мама» в 2011 году. Армения — одна из самых успешных стран в истории Детского Евровидения: она участвовала 14 раз и всегда была в первой десятке«Яркая и современная песня «Ками-Ками», принесшая победу Армении, стала новой вехой в нашем конкурсе.

Мы не сомневаемся, что в этом юбилейном году Общественное телевидение Армении организует отличное шоу. Мы рассчитываем на интенсивное сотрудничество с Общественным телевидением. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как наши партнеры в Ереване воплотят в жизнь свой исключительный энтузиазм, который они испытывают к Детскому Евровидению», — сказал Мартин Остердалл, исполнительный директор Детского Евровидения.