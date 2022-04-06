Не думаю, что в ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе 6 апреля будет подписан какой-либо документ о статусе Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с корреспондентом «Арцахпресс» заявил председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян, комментируя существующие проблемы, стоящие перед Арцахом.

«Арцах не может быть в составе Азербайджана, это невозможно. Об этом знают наши партнеры в Армении и международное сообщество в лице стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы используем все межпарламентские, дипломатические возможности, регулярно информируем о событиях, происходящих в Арцахе. И они просто каждый раз доказывают общеизвестную истину, что есть только одно решение этой проблемы, которое должно происходить на основе международного принципа самоопределения наций», — сказал А. Товмасян.

По словам председателя НС, сегодня в Арцахе нет мира, царит относительная тишина, неправильно говорить о мире, когда регулярно нарушаются пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

«Республика Армения была и должна быть гарантом номер один безопасности нашего народа. Вместе мы должны найти свое уникальное место в быстро меняющемся мировом порядке, и в этом контексте очень важна троица Армения-Арцах-Диаспора. Заявление, принятое парламентом вчера, содержало эти послания. Однако мы должны констатировать, что роль российских миротворческих сил и Российской Федерации в целом в нашей системе безопасности неоспорима. Без этого мы не сможем справиться с региональными вызовами рушащегося мирового порядка»,- сказал А. Товмасян, подчеркнув, что проиграть войну не значит проиграть переговоры.