Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшаяся 6 апреля в Брюсселе при посредничестве председателя Совета Европы Шарля Мишеля, была затронута и на состоявшемся вчера заседании правительства Армении.

Как отметил в своем выступлении премьер-министр Никол Пашинян, в Брюсселе, в частности, были затронуты ухудшение ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе, события в Парухе, однако эти обсуждения не привели к единой оценке ситуации.

«Дальнейшее обсуждение этой темы на брюссельской площадке я не счел уместным, поскольку речь, в конечном счете, идет о вторжении азербайджанских подразделений в зону ответственности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Этот вопрос в большей мере должен обсуждаться при участии коллег из Российской Федерации, что мы делали и делаем», — сказал премьер.

Он напомнил позицию армянской стороны по этому вопросу, которая была озвучена им ранее, затем продолжил: «Соответственно, мы ожидаем, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе предпримут меры для обеспечения вывода азербайджанских подразделений из зоны их ответственности. Считаем также важным проведение расследования соразмерности деятельности, возможной бездеятельности миротворческих сил РФ по ходу развития событий», — сказал он, добавив, что говорил об этом и в телефонных беседах с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На встрече, сообщил премьер, обсуждался также вопрос возможности сотрудничества в выяснении судьбы лиц, считающихся пропавшими без вести.

«Одной из важных тем обсуждения были гуманитарные вопросы. Председатель Евросовета подчеркнул необходимость освобождения всех плененных лиц. Обсудили также вопрос возможности сотрудничества в выяснении судеб лиц, считающихся пропавшими без вести», — сказал глава Кабинета министров, напомнив, что после двух Арцахских войн армянская сторона насчитывает 985 человек, местонахождение которых неизвестно, 208 из которых пропали во время 44-дневной войны, 777 – в первую Арцахскую войну.

Никол Пашинян подчеркнул необходимость продолжения работы по выяснению судеб этих людей.