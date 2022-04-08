Действующий председатель ОБСЕ приветствует встречу лидеров Армении и Азербайджана под эгидой председателя Европейского совета и начало процесса возможного мирного соглашения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении польского председательства в ОБСЕ, которое было опубликовано в Twitter.

«Председательство готово поддержать все усилия по обеспечению стабильной и мирной обстановки на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

5 апреля премьер-министр Никол Пашинян находился с двухдневным рабочим визитом в Брюсселе. Он провел приватную беседу с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Затем состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Совета Европы Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.