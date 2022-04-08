Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров коснулся вторжения азербайджанских вооруженных сил 24 марта в село Парух Республики Арцах, отметив, что российские миротворцы изучают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Арменпресс, Лавров заявил на пресс-конференции 8 апреля, что обсуждал этот вопрос на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Для нас до конца эти обстоятельства неясны. Я бы не хотел забегать вперед и выносить окончательных суждений. Мы убеждены, что наши армянские друзья доверяют полностью российским миротворцам», — подчеркнул глава МИД РФ.

Глава МИД России выразил надежду на то, что звучащие призывы призвать к ответственности миротворцев, провести служебное расследование не отражают отношения армянского народа и армянского руководства к той огромной роли, которую контингент играет в поддержании стабильности. Небольшие инциденты случаются, но российская сторона по линии военных разбирается, добавил Лавров.

Арарат Мирзоян, в свою очередь, отметил, что армянские власти надеются, что российские миротворцы вернут азербайджанских военных на исходные позиции и восстановят статус-кво в Карабахе по состоянию на 23 марта сего года.

«Как я уже говорил, миротворческие силы в Нагорном Карабахе развернуты для обеспечения статус-кво от 9 ноября 2020 года и обеспечения безопасности народа Нагорного Карабаха. Мы продолжаем верить, что статус-кво будет восстановлен, что миротворцы Российской Федерации продолжат выполнять свою важнейшую функцию и миссию», — заключил Мирзоян.