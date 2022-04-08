FlyONE Armenia расширяет не только географию своих рейсов, но и их количество: это касается также рейсов в Российскую Федерацию.

«Воздушное сообщение между Арменией и Россией имеет первостепенное значение для нашей страны, это не только маркетинговый вопрос. В России проживают сотни тысяч наших соотечественников, и это единственная реальная связь с Родиной», — сказал председатель правления FlyOne Armenia Арам Ананян на конференции, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией.

Как сообщает Арменпресс, Ананян отметил, что компания FlyOne Armenia начала свою деятельность в 2021 году. Философия компании заключается в предоставлении доступных авиационных услуг нашим пассажирам, нашим гражданам и всем туристам, посещающим Армению. В парке компании — современные самолеты Airbus A320.

«Конечно, наша работа не была бы такой быстрой и эффективной, если бы у нас не было наших молдавских партнеров, компании FLYONE, чьи возможности и опыт в значительной степени способствуют реализации нашей цели — иметь национальную авиакомпанию Армении», — сказал председатель компании, отметив, что начало деятельности FlyONE Armenia международная авиационная пресса назвала смелым шагом, так как авиационный рынок не преодолел потрясения пандемии коронавируса и трудно было прогнозировать ее окончание.

«Сегодня я не хотел бы говорить о настоящем, полном неопределенностей, а хотел бы задуматься над тем, что нам нужно сделать, чтобы сотрудничество в авиационной сфере оставалось образцовым», — сказал Арам Ананян, представляя деятельность компании, перспективные программы, а затем ответил на вопросы присутствующих.