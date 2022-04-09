По состоянию на 11:00 часов 9 апреля всего в Армении подтверждено 422 662 случая заболевания коронавирусом, из них 410 310 – случаи выздоровления, 8620 — смерти.

В настоящее время лечение получают 2052 пациента.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения Армении.

За прошедшие сутки проведено 2853 теста, подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 15 граждан, зарегистрирован 1 случай летального исхода.

Общее количество тестов достигло 2 млн 996 тыс. 057.