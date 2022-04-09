Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидес провели телефонный разговор, обсудив двусторонние отношения.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице вTwitter сообщил пресс-секретарь МИД Кипра Деметрис Деметриу.

«Состоялся теплый и дружественный телефонный разговор между министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидесом и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. В ходе телефонного разговора был подтвержден превосходный уровень двусторонних отношений, поддержка и солидарность Кипра армянскому народу в связи с предстоящими переговорами», — написал Деметриу.