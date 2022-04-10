МИД Армении распространил заявление в связи с 30-летием погромов в Мараге, отметив, что Республика Армения подтверждает свою приверженность обеспечению права народа Арцаха на свободную, безопасную и достойную жизнь на своей Родине, и подчеркивает актуальность усилий международного сообщества по предотвращению угроз экзистенциальной безопасности армянства Нагорного Карабаха.

В заявлении говорится: «30 лет назад, 10 апреля 1992 года, вооруженные силы Азербайджана осуществили беспрецедентную по своей жестокости резню мирного населения в поселке Марага Мартакертского района Арцаха, в результате которой армянский населенный пункт с населением около 5000 человек было полностью очищено от армян.

Военные преступления, совершенные в Мараге, задокументированы в докладах международных организаций по правам человека, включая правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, которые свидетельствуют о том, что в результате преступлений, совершенных против армян, 50 человек были жестоко убиты, в том числе 30 женщин, а 29 женщин и 9 детей взяты в заложники, судьба 19 из которых до сих пор остается неизвестной.

Резня в Мараге, ставшая продолжением погромов армян, организованных в Сумгаите, Кировабаде и Баку, стала очередным проявлением политики ненависти и этнических чисток в отношении армян со стороны властей Азербайджана.

Безнаказанность организаторов и исполнителей погромов армян в армянонаселенных городах Азербайджана и Нагорном Карабахе, их героизация и проводимая годами политика армянофобии стали основой для осуществления новых массовых преступлений.

В настоящее время продолжение террора вооруженных сил Азербайджана в отношении армянского гражданского населения в Нагорном Карабахе и создание гуманитарного кризиса, а также вторжение в зону ответственности российских миротворческих сил с 24 марта 2022 года, в результате которого были вынужденно перемещены более 400 человек, свидетельствуют о реальной цели официального Баку — провести полную этническую чистку Арцаха.

Республика Армения подтверждает свою приверженность обеспечению права народа Арцаха на свободную, безопасную и достойную жизнь на своей Родине и подчеркивает актуальность усилий международного сообщества по предотвращению угроз экзистенциальной безопасности армянства Нагорного Карабаха».