За последние 30 лет отношения между Арменией и Россией приобрели характер отношений двух независимых, суверенных государств. И поскольку они основаны на очень прочной основе богатых исторических контактов, армяно-российские отношения остались братскими и союзническими, укрепляясь и приспосабливаясь к новым реалиям.

Об этом в беседе с «Арменпресс» говорил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин, касаясь прошлого, настоящего и будущего армяно-российских отношений в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Россией.

По словам посла, армяно-российские отношения имеют очень глубокие традиции. Армянский и русский народы, говорит посол Копыркин, вместе прошли очень долгий путь, и эта историческая общность, совместные достижения и испытания создали очень значимую и ценную архитектуру взаимоотношений между двумя странами, которая касается и политики, и экономики, и сферы безопасности.

Республика Армения и Российская Федерация двусторонние дипломатические отношения установили 3 апреля 1992 года, после распада Советского Союза и обретения независимости. В День 30-летия установления дипломатических отношений — 3 апреля 2022 года министры иностранных дел Армении и России обменялись поздравительными посланиями. Кстати, в этом году будет отмечаться еще одна важная годовщина армяно-российских отношений — 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией. Этот фундаментальный документ был подписан 29 августа 1997 года президентом РА Левоном Тер-Петросяном и президентом РФ Борисом Ельциным.

Армения и Россия — стратегические союзники. Между двумя государствами существуют тесные союзнические отношения, которым присуща интенсивность двусторонних взаимных визитов и встреч на самом высоком и высоком уровне. Между сторонами заключено более 200 соглашений, в том числе Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года.

Россия является крупнейшим торговым партнером Армении. По данным статистического комитета РА за 2021 год: товарооборот между Арменией и Россией составил 2 млрд 841 млн 153.568 долларов США, при этом экспорт составляет более 847 млн 251 000 долларов, а импорт (как страны-экспортера) — 1 млрд 993 млн 902 000 долларов.

— Господин посол, в этом году Армения и Россия празднуют 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. 3 апреля главы МИД Республики Армения и Российской Федерации обменялись посланиями по этому случаю. Вопрос по этому поводу: довольно часто с обеих сторон подчеркивается, что между Арменией и Россией особенные отношения. Скажите, пожалуйста, а что их делает особенными, и как Вы оценили бы тот 30-летний путь, который преодолели наши страны в период независимости после распада СССР?

— Я думаю, наши отношения особенными делают те ценности, те традиции, которые характеризовали отношения между русским и армянским народом на протяжении столетий и то что делалась на протяжении этих 30-и лет, я убежден, неразрывно связано со всем историческим периодом в течение которого наши народы взаимодействовали. Общность нашей истории, совместные достижения, совместные испытания создали, на мой взгляд, очень значимую, ценную архитектуру взаимоотношений между нашими странами, которая касается не только политики, экономики, сферы безопасности, прежде всего это духовная общность, общность цивилизационная, ментальная в значительной степени, и то наследие, которое имеют наши страны сегодня: в сфере культуры, государственного строительства, в общественно-политической и экономической жизни. Это, в значительной степени, — продукт взаимодействия наших народов.

Если мы говорим о постсоветском периоде, то на протяжении последних 30-ти лет, наши отношения, конечно преобретали новый характер, характер отношений между независимыми, суверенными государствами. Но, поскольку они базируются на очень прочном фундаменте, отношения эти оставались братскими, союзническими, и то, что объединяет наши народы, на мой взгляд, за эти 30 лет, оно не только сохранялось, но и укреплялось и, скажем так, адаптировалось к новым реалиям. Говорить об общеизвестных фактах, о том, насколько мы зависим друг от друга экономически, как мы зависим друг от друга в сфере безопасности, в сфере политики, в наших многочисленных культурных связях, межчеловеческих связях, я думаю излишне: все мы об этом хорошо знаем.

— Помимо межгосударственных отношений, прежде всего, интенсивна и основа отношений между армянским и русским народами. Этнически мы, конечно, разные, хотя вероисповедание у нас то же — христианство. В любом случае, мы прекрасно ладим друг с другом, очень хорошо понимаем друг друга. В России есть огромное количество армянского населения, много русских и в Армении, очень много российских туристов приезжают к нам, особенно в последние годы. Какие факторы, какие ментальные, культурные и другие ценности, на Ваш взгляд, сближают народы Армении и России?

— Это именно то, о чем я говорил. Действительно, наши отношения имеют очень глубокие традиции, мы действительно прошли вместе очень долгий путь, и то, что нас сближает — это и духовные ценности, и культура. Действительно, культуры наших народов развивалась в очень тесном переплетении. Я думаю, именно поэтому в нашей ментальности много элементов общности.

— Это, прежде всего и советское и постсоветское наследие?

— Вы знаете, я бы не стал это сводить к советскому, или постсоветскому наследию. Мы действительно жили вместе, взаимодействовали на протяжении веков, в разные исторические эпохи и оказывали друг на друга очень большое воздействие — культурное, ментальное, духовное. И сейчас это все, естественно, находит свое отражение.

— Как воспринимается Армения в России?

— Армения воспринимается в России как союзническая, братская нам страна. Вы только что упомянули, что много россиян проживает здесь, что в Армению приезжает много российских туристов. Я думаю, это не случайно. Помимо того, что, есть довольно упрощенный режим въезда, большую роль играет именно то, что россиянам здесь комфортно, и я уверен, также комфортно армянам в России.

— Какие приоритеты у России в отношениях с Арменией, и какими Вы видите, какими Вы представляете будущее армяно-российских отношений? По какому направлению, на Ваш взгляд, они будут развиваться, конечно, с учётом всех последних вызовов, стоящих перед В ашей страной и Арменией?

— Что касается приоритетов — это у нас общее. Сохранение и приумножение достояния, существующего в отношениях между нашими странами, прежде всего между нашими народами, адаптация наших отношений во всех сферах, будь то безопасность, экономика, культура, к тем новым реалиям и новым вызовам, перед которыми сегодня стоят наши страны.

Кстати, очень важное значение, в этом отношении, имеет и наше участие в общих интеграционных объединениях — Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также и проведение различных мероприятий, например, недавнего круглого стола на такую актуальную тему, как «Возможности и перспективы развития ЕАЭС после объявления коллективным Западом экономической войны России», который состоялся в Ереване 6 апреля. Это говорит о том, что действительно, это очень значимая часть наших взаимоотношений в эпоху развития интеграционных процессов, усиления взаимозависимости мира. Этот аспект является очень важным, и эта важность в полной мере осознается с обеих сторон.

— В этом контексте, особенно в последнее время, иногда проскальзывают какие-то неопределенные перспективы, или намёки о возможном расширении так называемого союзного государства России и Белоруссии вместе со своими близкими союзниками и партнерами, или иными словами, углубления интеграционных процессов, в которых фактически лидирует Россия. Например, такой намёк в интервью Соловьеву сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Существует ли в действительности такая перспектива, возможно ли, чтобы интеграционные процессы в евразийском пространстве пошли бы по этому направлению?

— Как я уже сказал, российский подход, также как и подход Армении, и всех наших союзников заключается в том, что, безусловно, процессы интеграции имеют очень важное значение. И мы готовы по этому пути идти настолько, насколько это соответствует интересам всех наших стран. Но хочу подчеркнуть принципиальный момент, эти процессы интеграции являются результатом политической воли суверенного выбора каждого государства-участника . Поэтому я думаю, что форматы взаимодействия, форматы интеграции, которые могут появиться, развиваться, будут зависеть, во-первых, от реальной ситуации, потребностей наших стран и от суверенного решения каждой страны. Сейчас мы придаем очень большое значение тому, что происходит в рамках наших имеющихся интеграционных объединений — ЕАЭС, ОДКБ, и это интеграция является продуктом именно политического, суверенно осознанного выбора каждого государства участников. Именно так мы и будем относиться к этому.

Беседу вёл Арам Саркисян