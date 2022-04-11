Опубликована ежегодная криминальная статистика Совета Европы за 2021 год. Армения продолжает укреплять ряд показателей, зафиксированных статистикой прошлых лет, и обеспечивает их стабильность.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции Армении, согласно отчету, уровень лишения свободы в Армении снизился на 11% по сравнению с другими странами СЕ (в 2018 г. в армянских пенитенциарных учреждениях содержалось 3536 человек, в 2019 г. – 2266, в 2020 г. – 2221 человек, а в отчетном периоде – 1976 человек).

В отчете также проведены параллели между 2011 и 2021 годами. Констатируется, что по сравнению с 2011 годом в Армении зафиксировано сокращение числа заключенных на 52%, что является третьим лучшим результатом в сравнительной таблице.

Согласно тому же отчету, Армения в настоящее время является одной из стран с самым низким уровнем заключенных на 100 000 населения. Данный показатель Армении сопоставим с показателями Германии, Нидерландов и Швейцарии.

В 2021 году количество женщин-заключенных в Армении составляло 2,3% от общей доли, что намного ниже, чем в среднем по Европе.

Еще одним положительным показателем по Армении является то, что при плотности заключенных в 100 мест Армения входит в число стран с самым низким показателем — 36,8 человек. Это почти в три раза ниже, чем в среднем по Европе (102 человека). По этому показателю Армения уступает лишь одной стране в рейтинге.