12 апреля в Аскеране президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился с руководителями областной администрации, общественными деятелями и с местными активистами.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся военно-политической обстановки в республике, безопасности, а также вопросы социально-экономического характера.

Глава государства коснулся императива обеспечения продовольственной безопасности и занятости в нынешних геополитических условиях, подчеркнув необходимость последовательной работы по интенсификации сельскохозяйственных работ, возделыванию незасеянных земель, использованию всех возможных экономических ресурсов.

Президент Арутюнян выслушал опасения и мнения жителей и дал указания ответственным лицам.