Франция подтверждает свою полную приверженность делу установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа как на двусторонней основе, так и в качестве председателя Совета Евросоюза и сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявило МИД Франции, отвечая на вопрос, какую позицию занимают они в связи с будущим Минской группы, сопредседателем которой является Франция.

«Франция в этом статусе продолжит работать с Арменией и с Азербайджаном, чтобы добиться прогресса в гуманитарных вопросах, и продолжит содействовать работе по демаркации границ, процессу устранения изоляции региона, сохранению наследия, заключению мирного договора между двумя странами и урегулированию нагорно-карабахской проблемы. С этой целью 4 февраля по инициативе президента республики в формате видеоконференции была организована встреча с премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и председателем Европейского совета. Сопредседатель Минской группы от Франции в эти дни с рабочим визитом находится в Ереване», — говорится в заявлении МИД Франции.