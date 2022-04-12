В Национальном собрании заместитель министра обороны Арман Саркисян представил проект ратификации Соглашения о совместной (объединенной) системе связи Вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств.

Как передает «Арменпресс», он отметил, что принятием проекта Республика Армения присоединится к соглашению по созданию совместной системы связи Вооруженных сил СНГ, заключенному в Москве 29 мая 2020 года. Целью проекта является совмещение усилий по обеспечению гарантированного и эффективного функционирования системы связи, являющейся важнейшим компонентом технической основы управления в Вооруженных силах государств-участников.

«Наличие совместной системы связи Вооруженных сил государств-участников разрешит ряд важнейших задач, таких как обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной сфере, обеспечение необходимой совместимости с национальными сетями связи государств-участников и сетями связи специального назначения», — представил Саркисян.

В соответствии с целью и задачами инициативы, соглашением определены подходы к совместному развитию и совершенствованию связи Вооруженных сил СНГ, рамки развития национальной системы, финансирования и совместных мероприятий, отношения поставок и ремонта соответствующего оборудования и подготовки специалистов.

«Уполномоченными органами сторон по реализации соглашения являются Министерства обороны этих государств. Отмечу также, что Республика Армения присоединилась к соглашению с одной оговоркой: Республика Армения примет отдельное решение о распространении положений соглашения в отношении тех государств, которые присоединились к соглашению после мая 2020 года», — отметил Саркисян.

Заместитель министра обороны также сообщил, что соглашение подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.