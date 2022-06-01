Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство обороны Республики Армения.

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз выступило с заявлением о нарушении армянской стороной режима прекращения огня, утверждая, что вечером 31 мая подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским военным позициям в восточной и северо-восточной частях армяно-азербайджанской границы.

Эта информация не соответствует действительности.«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения», — говорится в сообщении Минобороны Армении.