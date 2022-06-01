Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин по случаю Дня рождения направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительные послания.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, в послании президента РФ говорится:
«Дорогой Никол Воваевич!
Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения!
Уверен, что в соответствии с установившимся между нами конструктивным диалогом, мы продолжим нашу совместную работу по дальнейшему укреплению российско-армянских союзнических отношений во благо наших братских народов.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности!».
В поздравлении Михаила Мишустина говорится:
«Дорогой Никол Воваевич!
От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю искренние поздравления с Днем рождения!
Хочу особо подчеркнуть Ваш весомый вклад в развитие эффективного российско-армянского сотрудничества, основанного на дружбе, партнерстве и союзничестве.
Наши правительства активно работают над расширением торгово-инвестиционного сотрудничества, над крупными совместными проектами в сферах энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, науки, культуры и других. Убежден, что создание благоприятных условий для углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств полностью отвечает интересам Российской Федерации и Республики Армения.Уважаемый Никол Воваевич, от всего сердца хочу пожелать Вам, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в Вашей ответственной государственной деятельности!»