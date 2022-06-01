1 июня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Пашинян поблагодарил президента РФ за телефонный звонок по случаю Дня рождения и подчеркнул, что высоко ценит теплое, дружественное отношение президента РФ.

Собеседники обсудили также ряд вопросов двусторонней повестки Армения-Россия, были затронуты региональные проблемы, армяно-азербайджанская пограничная ситуация.

Президент РФ Владимир Путин приветствовал первую встречу Комиссии по демаркации границы Армения-Азербайджан и по вопросам безопасности на границе и подтвердил готовность России содействовать процессу демаркации границ.

Было подчеркнуто, что согласно договоренности, следующее заседание комиссии состоится в Москве.

Была затронута проблема открытия региональных коммуникаций и достигнута договоренность об активизации работы трехсторонней рабочей группы.

Премьер-министр Пашинян поделился с президентом РФ впечатлениями от последней брюссельской встречи и выразил обеспокоенность по поводу комментариев, которые не имеют ничего общего с сутью обсуждения.

В соответствии с положениями совместного заявления премьер-министра РА и президента РФ от 19 апреля собеседники обсудили также вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахской проблемы, в частности, возможность активизации работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ.