Министр экономики Армении Ваан Керобян уверяет, что они ведут ежедневную работу со своими российскими коллегами, чтобы как можно скорее решить проблему очередей грузовых автомашин на КПП «Ларс». Министр 11 июня в Ларсе встретится с российским коллегой и они попытаются понять возможности увеличения пропускной способности КПП.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Керобян сказал на брифинге с журналистами в Национальном собрании.

Министр сказал, что ситуация на КПП «Верхний Ларс» очень их беспокоит и заверил, что вопросами, связанными с этим КПП, он и его коллеги занимаются по несколько часов в день, этими вопросами занимаются и КГД, и МИД. Армянские официальные лица находятся в ежедневном контакте со своими российскими коллегами.

«Все европейские направления, которые раньше проходили через Беларусь и Украину, теперь должны заходить в Россию через Турцию и Грузию. Очевидно, что, это очень сложный вопрос для экспортеров. Мы работаем по нескольким направлениям, чтобы облегчить это положение», — сказал Керобян.

К примеру, министр напомнил, что с 15 июня заработает паромное сообщение между Грузией и Россией, что позволит значительно разрядить напряженность. По его словам, правительство выделило на субсидию на следующие 6 месяцев около 2,5 млрд драмов.

Министр отметил, что, несмотря на эти трудности, рост экспорта из Армении в апреле составил 20%, причем увеличился экспорт в сфере неминеральных продуктов. Отвечая на вопрос о возможности прохождения грузов ЕАЭС отдельной очередью, Керобян сказал, что переговоры продолжаются, они видят некоторые положительные сдвиги в этом направлении, но пока не достигли окончательного положительного результата.