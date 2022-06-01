В рамках председательства Франции в Совете ЕС Немецко-французский молодежный фонд (Deutsch-Französische Jugendwerk DFJW/OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse) в сотрудничестве с Европейской академией Отценхаузена и Образовательным и культурным центром Rue de la Mémoire организует мероприятие «Новые сферы сотрудничества в рамках Восточного партнерства Евросоюза. Что могут сделать молодые люди для своего будущего».

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщили посольства Франции и Германии в Армении.

«Мы, посольства Франции и Германии в Ереване, с радостью сообщаем, что в мероприятии, которое состоится с 6 по 10 июня 2022 г. в Страсбурге (Франция), участие примут 10 молодых людей из Армении. Посольства решили 31 мая провести для них совместный прием. Посол Франции Анн Луйо и посол Германии Виктор Рихтер вместе встречали гостей. Встреча дала армянским участникам возможность познакомиться друг с другом, пообщаться, задать вопросы послам перед отъездом в Страсбург.

Мы убеждены, что Страсбургский молодежный слет предоставит уникальную возможность участникам из разных стран познакомиться с деятельностью Европейского союза, с сутью франко-немецкой дружбы, встретить единомышленников, углубить свои знания о Европе, о странах-членов ЕС и Кавказа. Этому будут способствовать различные встречи с представителями политической, научной и общественной сфер, визиты в европейские и франко-германские учреждения.

Проект, который мы считаем успешным примером франко-германского сотрудничества, будет стимулировать молодых участников к разговору, к обсуждению Европейской политики соседства и сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

В мероприятии примут участие молодые люди в возрасте 18-30 лет из Армении, Азербайджана, Германии и Франции, которые ведут активную общественную деятельность, очень интересуются общественно-политическими темами, политикой ЕС и международными отношениями.Всю стоимость проживания участников берет на себя организатор», — говорится в совместном сообщении посольств.