Уровень воды озера Севан по состоянию на 31 мая 2022 года был на отметке 1 900 метров 70 сантиметров.

Как сообщили «Арменпресс» в службе МЧС Армении «Армгидромет», по сравнению с началом мая уровень озера Севан поднялся на 18 сантиметров, однако по сравнению с 31 мая прошлого года уровень воды озера остается ниже на 20 сантиметров.

Согласно тому же источнику, в период с января по май этого года по тоннельному водоканалу Арпа-Севан, включая и подводные потоки, в озеро Севан постушило 114 миллионов 555 000 кубометров воды.

В реках, впадающих в Севан, наблюдается некоторое увеличение уровня воды. Водозаборы для орошения из реки Раздан не производятся.Хосров Хлгатян