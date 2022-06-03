Участие армянских боксеров в первом домашнем чемпионате Европы ознаменовалось не только яркими и незабываемыми победами, но и весьма спорными, порой скандальными эпизодами. Обо всем этом мы и побеседовали с главным тренером мужской национальной сборной Армении Кареном Агамаляном.

— Мы, конечно, внимательно следили за выступлениями наших спортсменов и в целом в курсе основных событий. И все же, хотелось бы услышать Вашу оценку итогового результата.

— В действительности мы рассчитывали на большее. Мы планировали завоевать 5-7 медалей, в том числе, две золотые. Бачков был явным фаворитом и весьма заслуженно стал чемпионом. Но кроме него в нашей сборной были еще 2-3 боксера, готовые завоевать золотые награды. К сожалению, все ограничилось четырьмя медалями разного достоинства. Однако, в целом я доволен участием ребят. Они прошли очень серьезную подготовку и как никогда хорошо были готовы к соревнованию такого уровня. Почти все проявили то, на что сегодня способны. Но, как говорится, тренеры предполагают, а судьи располагают.

— Я как раз собирался спросить Вас о судействе, но раз вы сами затронули эту тему, то давайте не будем откладывать этот вопрос в долгий ящик.

— Обычно я избегаю обсуждения этой темы в прессе, стараюсь оставаться корректным, но сейчас очевидно, что в 2-4 поединках у нас отняли победу. Поймите: прежде мы никогда не завоевывали 4 медали на одном европейском первенстве. В этом плане добились беспрецедентного результата, но удручает то, что это действительно не было пределом наших возможностей. Повторяю, что, анализируя общий уровень чемпионата Европы, я остался доволен своими подопечными.

— Но таким ли однозначным было влияние судейского фактора на результаты спорных поединков с участием наших спортсменов, может, у них было, за что зацепиться?

— Конечно, были встречи, насчет победителя которых можно поспорить. Речь не об этих боях. Было минимум два поединка, в которых наши боксеры однозначно победили, но рефери подняли руку их соперников. Мне не доводилось видеть такое отношение к спортсменам страны-организатора столь крупных соревнований. Поймите правильно — подарки нам не нужны, мы хотели получить хотя бы то, что заслужили. Я же не утверждаю, что засудили, к примеру, Вахтанга Арутюняна или Нарека Захаряна. Нет — они уступили соперникам. Таков был предел их возможностей.

Еще хотел бы подчеркнуть, что сегодня в Армении нет реально сильнейших боксеров, не включенных в сборную. Об этом сейчас тоже разворачивается дискус. Поэтому хочу заявить и заверить, что во всех весовых категориях выступали наши лучшие на сегодня боксеры. Я никогда не возьму в команду слабого вместо сильного.

— Одним из самых резонансных был эпизод, в котором было засчитано поражение вице-чемпиону мира Давиду Чалояну. Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом.

— Я бы не сказал, что Чалояна засудили. Но тут есть два обстоятельства, на которые хочу обратить внимание. Арбитр действительно ошибся при досрочном прекращении боя. Он должен был посчитать до восьми, затем посмотреть на глаза нашего боксера и только после этого принять решение. Вместо этого он после пропущенного Чалояном второго удара сразу остановил бой. Впрочем, это скорее был обмен ударами.

Второй момент — после этого Чалоян мог пропустить еще один удар, но это уже из области предположений, поскольку мог и не пропустить. Однозначно лишь то, что судья ошибся, но я не говорю, что сделал это умышленно. Давид весьма неправильно начал бой, поэтому все так и завершилось. Не стоит забывать, что в тяжелом весе любой удар может стать решающим.

— А что скажете об итоге полуфинального поединка с участием Нарека Манасяна, который в знак протеста долгое время отказывался покидать ринг?

— Думаю, Манасян выиграл. Но это мнение заинтересованного лица, поскольку мы в некотором смысле являемся также болельщиками. Поэтому не стану однозначно настаивать на своем мнении. Скажу так: думал, что победу присудят Нареку, но судьи рассудили по-другому.

— Давайте поговорим о наших двух серебряных медалистах. Чем обусловлены их поражения в финале?

— Начнем с Артура Базеяна, который победил в двух первых раундах, однако в третьем — чуточку уступил сопернику. Такую картину зафиксировал также судейский компьютер, который, однако, в итоге необъяснимым образом присудил победу сопернику нашего боксера. Несколько абсурдная вещь, но реальность именно такова.

— Может, Артуру не стоило в заключительном раунде сбавлять темп, а нужно было довести бой до победного конца?

— Возможно, в третьем раунде он поработал несколько неправильно, но это скорее психологический момент. Когда боксер побеждает в первых двух раундах, ему кажется, что неудача в третьем не повлияет на итоговый результат. Это присуще многим боксерам и в принципе логично. Но все равно подобное решение является абсурдным.

— А что произошло с Рафаэлем Оганесяном?

— У него несколько длинная история. Несколько лет назад он выступал в возглавляемой мной молодежной сборной Армении. Производил весьма хорошее впечатление, однако потом вступил в полосу неудач и в нескольких поединках подряд пропустил тяжелые удары. И все же, я продолжал верить в Рафаэля, который выходом в финал чемпионата Европы оправдал мои ожидания. На этом первенстве Оганесян провел 4 боя — один тяжелее другого. А в финале сражался как гладиатор.

Загвоздка в том, что, выступая в весовой категории до 86 кг, он весит всего 83 кг. А его соперники опускаются с 92-93 кг. То есть, Оганесян уступает им физически и по массе, но продолжает по-мужски соперничать с ними. По итогам этого первенства я поставил бы его на второе место после Бачкова. Кстати, звучали различные мнения о целесообразности включения Оганесяна в сборную, но я волевым решением заявил парня на континентальное первенство и не ошибся.

— Вы сами подвели меня к вопросу о главном триумфаторе нашей сборной Оганесе Бачкове. Комментарии излишне?

— Вот уж действительно. Бачков однозначно превзошел всех соперников. По-моему, он был лучшим боксером чемпионата Европы среди спортсменов всех весовых категорий. Ничего, кроме слов восхищения его выступлением невозможно говорить. Он был номер первым боксером прошедшего первенства.

— Какие турнирные планы на лето?

— Сейчас ребятам предоставлен отдых. Пока соревнований не предусмотрено. В середине июня ожидается участие в международном турнире в Греции, но этот вопрос пока окончательно не решен. В случае участия, на турнир поедут резервисты — вторые и третьи номера сборной.