Азербайджан не был привлечен к ответственности за преступления, совершенные во время и после широкомасштабного военного нападения на Арцах в 2020 году, что побуждает правительство Азербайджана продолжать агрессивную политику этнической и расовой дискриминации в отношении армянского населения Арцаха, разжигая к нему ненависть и лишая арцахских армян их основных прав.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», в Американском университете Армении проходит первая Международная конференция «Права человека и ответственность. Последствия войны», посвященная кризису прав человека в Арцахе (Нагорном Карабахе), вызванному развязанной Азербайджаном 44-дневной широкомасштабной войной.

Конференцию организовала американская неправительственная организация Центр справедливости и правды (CFTJ), в сотрудничестве с Американским университетом Армении, Армяно-Российским университетом, Французским университетом Армении, Арцахским государственным университетом, Высшим судебным советом, Конституционным судом и Институтом социологии и права Национальной академией наук. В этой представительной конференции на месте или в онлайн формате участие принимают более тридцати авторитетных ученых и юристов из 16 стран.

Говоря о важности конференции, координатор форума Эмилия Микаелян напомнила о преднамеренном широкомасштабном военном нападении Азербайджана и Турции на народ Нагорного Карабаха 27 сентября 2020 года, о тысячах и десятках тысяч людей, убитых ими и наемными террористами, о бедствиях войны и гуманитарном кризисе, возникшем в результате войны в Арцахе.

Она подчеркнул, что армяне Арцаха хотят жить свободно, не опасаясь вновь подвергнуться насилию и этническим чисткам со стороны азербайджанского правительства. Между тем, Азербайджан, не привлеченный к ответственности за свои военные преступления, продолжает разжигать ненависть в отношении армян, систематически нарушает положения заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года.

«Следствием всего этого стало то, что армяне Арцаха живут в полной изоляции, сталкиваясь с постоянными угрозами, притеснениями и вполне реальной опасностью этнических чисток. И все это время Азербайджан не был привлечен к ответственности ни за одно из своих преступлений, что побуждает его продолжать свою агрессивную политику по лишению армян Арцаха их основных прав. Центр справедливости и правды организовал эту конференцию, чтобы объединить представителей правовой мысли, и очень откровенно обсудить этот кризис, который уже много лет преследует армян Арцаха», — пояснила координатор конференции.

Участников конференции приветствовал председатель Конституционного суда РА Арман Диланян, который от имени КС и от себя лично поблагодарил всех организаторов столь представительной конференции, прежде всего за большие усилия, приложенные сотрудники Центра справедливости и правды. Арман Диланян также поблагодарил всех организаторов и участников из армянской диаспоры.

«Я думаю, что участие всемирно признанных юристов из более чем 15 стран, экспертов в области международного права и правозащитников является лучшим показателем того, что темы, которые будут обсуждаться в ближайшие дни, актуальны не только для армянского общества, но и для наших международных партнеров», — заявил председатель Конституционного суда.

По мнению Диланяна, сегодня бытует подход, согласно которому развитие и квалификация международного права на мировом уровне, наряду с продвижением политической мысли и демократии, должны были привести прогрессивное человечество к преодолению катастроф, характерных для международного гуманитарного права.

Вообще, за последние 70-80 лет, о составных частях тяжких преступлений против человечности говорилось столько, что искренне верилось: всем известный термин «никогда больше» наконец-то полностью будет реализован. Но судья отметил, что и сегодня адвокаты наблюдают проявления ксенофобской пропаганды, пропаганды экстремистской националистической идеологии, религиозной нетерпимости и других предосудительных явлений. И в этом плане Арман Диланян высоко оценил организацию и миссию конференции, посвященной правам населения Арцаха и преодолению последствий войны.

Координатор Эмилия Микаелян сообщила, что в рамках трехдневной конференции, помимо докладов экспертов, будут представлены и свидетельства очевидцев войны, которые в течение года собирали студенты центра, общаясь с людьми, пострадавшими от войны 2020 года, с перемещенными арцахцами и с военнослужащими, вернувшимися из азербайджанского плена.