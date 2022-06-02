На площади Соединения в болгарском городе Варна состоялась торжественная церемония открытия памятника всемирно известному шансонье Шарлю Азнавуру. Инициаторами его создания выступили Фонд «Азнавур» и Варненский офис Общеармянского благотворительного союза. Автор памятника — скульптор Красимир Ангелов.

На церемонии выступили посол Армении в Болгарии Армен Эдигарян, атташе по культуре посольства Франции в Болгарии Ива Дикова, министр инноваций и развития Болгарии Даниэль Лорер, мэр Варны Иван Портных, губернатор Варненской области Благомир Костев, почетный член правления ВАБС Варны Левон Амбарцуманян, депутаты парламента, бизнесмены и руководители различных организаций армянской общины.

Памятник освятил предстоятель Румынской епархии Армянской Апостольской церкви, викарий Болгарской епархии, Патриарший легат на Балканах Его Преосвященство епископ Татев Акопян.

В Варне была также организована фотовыставка, посвященная великому шансоне армянского происхождения Шарлю Азнавуру.