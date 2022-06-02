Памятник легендарному разведчику-нелегалу Герою Советского Союза Геворку Вартаняну открыли в Москве на территории школы №2070, носящей его имя.

Вартанян считается одним из наиболее ярких символов отечественной разведки, которая 28 июня будет отмечать свой вековой юбилей. Школа расположена недалеко от штаб-квартиры Службы внешней разведки России.

Автор памятника — скульптор Александр Головачев. Ранее он рассказывал РИА Новости, что изобразил Вартаняна в его знаменитой по многим фотографиям позе – с заложенными за спину руками и с «тонкой улыбкой интеллектуала на волевом лице».

В торжественной церемонии приняли участие заместитель директора СВР Евгений Колесников, глава Союза армян России Ара Абрамян, другие официальные лица, представители ветеранских организаций СВР, преподаватели и ученики школы №2070.

«Все мы знаем, что долгие годы он и его жена Гоар Вартанян работали за рубежом с позиций нелегальной разведки. Геворк Андреевич сделал свой выбор в 16 лет и встал на путь борьбы с фашизмом. После этого осуществил десятки замечательных операций за рубежом по вскрытию угроз национальной безопасности нашей родины и из каждой командировки возвращался с победой», — сказал Колесников.

Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой.