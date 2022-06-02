Согласно данным, полученным из учебных заведений Армении, соответствующее подразделение Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении картографировало по вузам и странам и обобщило информацию об иностранных и армянских студентах, обучающихся в учебных заведениях Армении в 2021-2022 учебном году.

Управление по связям с общественностью и информации МОНКС сообщило, что в учебных 2021-2022 гг. число иностранных студентов, обучающихся в действующих в Армении вузах, равнялось 354, число армянских студентов из диаспоры — 471. В текущем учебном году в учебных заведениях Армении обучаются 3 760 иностранцев и 4 248 студентов из диаспоры.