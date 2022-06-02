Через несколько дней Ереван наполнится винными ароматами, станет чуть пьяным. Любители вина, виноделы, туристы, приезжающие в Армению, соберутся в центре столицы.

С 3 по 5 июня на улицах Сарьяна, Туманяна и Московян виноделие и туризм вновь встретятся на одной площадке — состоится традиционный фестиваль «Дни вина Еревана». Второй год подряд генеральным спонсором фестиваля выступает АКБА банк. В этом году партнером банка будет международная платежная система Виза.

В этом году фестиваль по масштабам и образовательной составляющей будет беспрецедентным. Для всех желающих пройдут открытые уроки. Известные виноделы и 2 сомелье международного класса, прибывшие в Армению, проведут мастер-классы по истории и культуре виноделия.

«Наш банк, будучи неотъемлемой частью общества, хочет участвовать в жизни общества не только финансами. Мы используем Дни вина для туризма, общения людей, для создания определенного праздничного настроения в нашем городе, мы очень рады быть главным спонсором. Гордимся тем, что в этот раз проведем мероприятие вместе с Виза, потому что за последние несколько лет мы с Виза проделали большую работу, прошли процесс оцифровки, выпустили первые цифровые карты. Теперь совершенно логично, что Виза и мы будем спонсировать это праздничное мероприятие», — сказал заместитель генерального директора банка по координации бизнеса Арсен Мелконян.

«Становясь спонсором Дней вина, мы вносим свой вклад в культурное наследие Армении, в устойчивое развитие туристического сектора, а также общаемся с нашими деловыми партнерами, держателями Виза карт, ускоряя безналичные расчеты в рамках этого события. С точки зрения бизнеса такие мероприятия продвигают отечественную продукцию, способствуют повышению узнаваемости бренда, различных стартапов и компаний, создают здоровую конкурентную среду. Уверена, что фестиваль объединит людей вокруг богатой истории армянского виноделия и создаст настроение. Выражаю благодарность организаторам мероприятия, нашему надежному партнеру АКБА банку», — сказала региональный менеджер Виза Диана Кигурадзе.

«Мы это сотрудничество рассматриваем глубже, потому что оно показывает Армению совсем с другой, позитивной точки зрения. Дни вина Еревана — это этногастрономический фестиваль. В Армении не было практики, чтобы такие компании, как АКБА, становились спонсорами. Вместе с АКБА на этой платформе будет внедрена платежная система Виза», — сказала соучредитель, директор компании «Эвентур» Мэри Бадалян.

Вино, дегустация, хорошая музыка, конкурсы. Фестиваль создает настроение с целью популяризации туризма в Армении и обеспечения признания страны древней колыбелью вина.