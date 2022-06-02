В монастырском комплексе Хоранашат после пятилетнего перерыва по случаю 800-летия со дня основания была отслужена епископская Святая литургия.

Об этом сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

«Около пяти лет назад в Хоранашате впервые после перерыва столетий была отслужена епископская Святая литургия.

28 мая она отслужена снова. Повод – 800-летие со дня основания. В Хоранашате, в нескольких десятках метров от азербайджанских позиций, епископ Баграт Галстанян отслужил Святую литургию», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, в церемонии приняли участие министр ОНКС Армении Ваграм Думанян, заместитель министра Ара Хзмалян, другие официальные лица, было также много гостей из столицы и регионов.

За литургией последовала церемония Андастан, церемония благословения земли — четырех сторон мира. Он был исполнен на территории, примыкающей к областной администрации Чинари — со Святым Крестом и «Евангелием Хоранашата».

Отмечается, что «Евангелие Хоранашата» (1224 г.) было принесено в Чинари из Матенадарана имени Месропа Маштоца — специально для совершения этого высокозначимого ритуала.

Церемония завершилась исполнением духовной музыки․ Вечером в Доме культуры села Чинари собравшиеся с удовольствием слушали выступление Ереванского государственного камерного хора.