1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили провели телефонный разговор.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Грузии, Иракли Гарибашвили поздравил Никола Пашиняна с Днем рождения.

Отмечается, что премьер-министр Грузии пожелал премьер-министру Республики Армения здоровья и успехов, а дружественному армянскому народу — процветания и прогресса.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул дружественные, близкие партнерские отношения между Грузией и Арменией. Стороны выразили готовность продолжать развивать отношения.

Согласно сообщению, главы правительств двух стран договорились встретиться в ближайшее время.