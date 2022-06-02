Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян назначил архимандрита Киракоса Давтяна Предстоятелем Армянской епархии Грузии.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Информационной системе Первопрестола.
Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян назначил архимандрита Киракоса Давтяна Предстоятелем Армянской епархии Грузии.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Информационной системе Первопрестола.
Начальник департамента оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Армении Левон Айвазян 2 июня принял делегацию во главе с начальником...
Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня принял вице-президента Азиатского банка развития Шихина Чена. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата...
Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 2 июня принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине заместителя министра национальной обороны Греческой...
Новоназначенный посол Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Нора Арисян 2 июня вручила копии верительных грамот министру иностранных дел Армении...
Делегация Министерства национальной обороны Греции во главе с заместителем министра национальной обороны Греции Никосом Хардалиасом 2 июня посетила Мемориал Геноцида...
Азербайджан делает заявления, не соответствующие содержанию переговоров с Арменией. Армянская сторона по вопросам, обсуждаемым на переговорах, делает публичные заявления. Как...
2 июня вице-премьер Республики Армения Амбарцум Матевосян принял участие в открытии 67-й сессии Европейской региональной комиссии Всемирной туристской организации ООН,...
Правительство подготовило серьезный пакет реформ в Военном университете имени Вазгена Саркисяна с точки зрения содержания и физической инфраструктуры. Как передает...
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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил подробности того, что будут обсуждать комиссии по делимитации и безопасности границы между Арменией...
Делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы, урегулирование отношений Армении с Азербайджаном и Турцией, статус Республики...Читать далее
В случае возобновления греко-турецкого кризиса, азербайджанский спецназ будет действовать совместно с турецкими силами специального...Читать далее
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© 2021 Газета «Республика Армения». Адрес: Армения, г. Ереван, 0024, пр. Аршакуняц 4, 9-ый этаж, газета "Республика Армения", Главный редактор: Арарат Петросян, Тел.: +374 10 545700, Эл. почта: [email protected]