Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян с двухдневным официальным визитом посетил Грузию.

После официальной церемонии встречи в резиденции президента Грузии — Дворце Орбелиани, — глава Армении сделал запись в Книге Почётных гостей Президентского дворца Грузии. «Рад констатировать, что свой первый официальный визит в статусе Президента Республики Армения совершаю в братскую Грузию. Уверен, что как президенты добрососедских государств мы внесём свой значительный вклад в дело ещё большего укрепления отношений двух стран», — написал президент Армении.

Затем состоялась отдельная беседа президентов Армении и Грузии Ваагна Хачатуряна и Саломе Зурабишвили, за которой последовала встреча делегаций в расширенном составе.

Приветствуя официальную делегацию Армении, Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила ценность того, что визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией: для двух стран эти три десятилетия были годами прочных дружественных отношений, так и продолжится.

Президент Хачатурян выразил благодарность за тёплый приём и отметил, что Армения придаёт большое значение непрерывному развитию и укреплению отношений с соседней Грузией, для чего существуют все предпосылки.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся армяно-грузинских отношений и перспектив их развития. Обоюдно подчёркнуто, что в разных сферах имеется большой потенциал расширения взаимодействия, в том числе особо отмечены сферы транспорта, связи, коммуникаций, информационных технологий.

Речь шла также о вопросах безопасности, политического и регионального значения. Отмечено, что высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

Выступая по итогам встречи с заявлением для представителей средств массовой информации, Ваагна Хачатуряна, в частности, отметил: «…Хотя межгосударственным отношениям всего 30 лет, но дружба между нашими странами имеет тысячелетнюю историю. Армения придаёт большое значение непрерывному развитию и укреплению отношений с соседней Грузией, для чего существуют все предпосылки».

С удовлетворением отметив, что основанные на богатом культурно-историческом наследии и схожей системе ценностей традиционно дружественные отношения двух братских народов благодаря последовательной работе и тесному сотрудничеству продолжают ещё более укрепляться, тем самым создавая прочные предпосылки для дальнейшего сотрудничества и государственного строительства, президент Армении констатировал: «Интенсивность встреч высокого уровня свидетельствует о твёрдой обоюдной решимости ещё более укреплять взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям.

Армяно-грузинские отношения зафиксировали динамичное развитие, и не зря эти отношения Программой правительства Армении характеризуются как особо добрососедские. Подобная характеристика отношений обусловлена регулярным характером двусторонних встреч на самом высоком уровне, прочными межведомственными контактами, ростом темпов взаимодействия в самых разных сферах, и, что очень важно, вышеупомянутые процессы основаны на полном взаимном доверии и уважении».

Вопросы, связанные с дополнением опирающегося на прочную историческую основу межгосударственного сотрудничества новыми направлениями были обсуждены на встрече президента Армении Ваагна Хачатуряна с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Была подчеркнута важность тесного сотрудничества и активизации контактов между различными ведомствами Армении и Грузии, необходимость скорейшего установления прочного мира в регионе на благо народов двух стран.

Стороны коснулись дальнейшего развития армяно-грузинских отношений, происходящих в регионе, а также на международной арене процессов.

Важность межпарламентского сотрудничества, организации регулярных встреч групп дружбы и комиссий, действующих в парламентах двух стран была отмечена на встрече Ваагна Хачатуряна со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

«Армения высоко ценит и придает особую важность армяно-грузинским отношениям. Многовековые братские отношения между армянским и грузинским народами и сегодня основаны на взаимном уважении и дружественном сотрудничестве между нашими двумя странами», — отметил президент Армении.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития и расширения особых добрососедских отношений между Арменией и Грузией.

В ходе встречи были затронуты вопросы региональной безопасности и укрепления стабильности, отмечено, что и Армения, и Грузия заинтересованы в установлении прочного прочного мира, так как это является главной и важнейшей гарантией развития региона.

Собеседники обоюдно подчеркнули, что отношения между двумя странами, основанные на взаимном доверии, постоянном диалоге и сотрудничестве, всегда находились и будут находиться на высоком уровне.

В рамках официального визита в Грузию президент РА Ваагн Хачатурян посетил культурный центр Ованнеса Туманяна, где встретился с армянскими общественными деятелями и с деятелями культуры.

На встрече обсуждались вопросы внутриполитической ситуации в Армении и региональной безопасности.

Президент Хачатурян ответил на вопросы участников встречи.