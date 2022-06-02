Любое напряжение на армяно-азербайджанской границе негативно влияет на все процессы.

Как передает «Арменпресс», заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян на брифинге с журналистами

«Это и было причиной того, что мы предлагали, чтобы до начала процесса делимитации и демаркации границы войска зеркально отступили бы, чтобы на границе была стабильность», — добавил Григорян.

Секретарь Совбеза отметил, что безопасность на границе остается в повестке дня.

«Мы обсудим и, надеюсь, найдем решения, чтобы на границе не было напряженности», — заключил Григорян.

28 мая в результате обстрела с азербайджанской стороны был ранен военнослужащий ВС Армении Давид Варданян. 29 мая Министерство обороны РА сообщило, что спасти жизнь военнослужащего не удалось.