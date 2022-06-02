По итогам буткемпа, прошедшего в Дилижане в рамках конкурса «Поколение без границ» молодежной инициативы «Imagine», 8 стартап-команд перешли на этап реализации проекта. Каждая из команд получила 1000 долларов США в драмовом эквиваленте в качестве предварительного финансирования.

Как сообщили «РА» из представительства ЮНИСЕФ в Армении, конкурс «Поколение без границ» был запущен в начале марта этого года Представительством ООН в Армении, ЮНИСЕФ, Фондом развития ООН, Фондом ООН в области народонаселения, а также Образовательным фондом «Айб». Партнерами конкурса «Поколение без границ» выступили Министерство образования, науки, культуры и спорта РА, армянский офис компании «Синерджи» и армянский филиал бренда «Боди шоп».

Отметим, что цель конкурса «Поколение без границ» — дать возможность молодежи осуществлять общественно полезную деятельность, сделать ее голос услышанным, а также раскрыть и реализовать свой потенциал в сферах креатива и предпринимательства.

Для участия в конкурсе поступило 109 заявок от молодых людей в возрасте 14-24 лет, представляющих Ереван и 6 регионов Армении. Из всех заявок отборочная комиссия выделила 12 проектов, которые и померялись силами 28 и 29 мая в рамках проводимого в Дилижане буткемпа.

В итоге на этап инкубации идей вышли 8 команд, представивших различные проекты, направленные на повышение качества образования, продвижение гражданской активности, увеличение количества рабочих мест, борьбу с изменениями климата и т.д. Ереванская команда «Landslide Rulers» собирается строить специальные клетки, повторно используя отходы и давая им вторую жизнь, одновременно борясь с оползнями.

Вторая команда – «Климаполис» (г.Веди) –планирует создать настольную игру, которая также будет иметь собственную онлайн-версию, знакомящую молодежь с тем, как можно уменьшить последствия изменения климата.

Гюмрийская команда «Creative Corner», в свою очередь, продвигает идею создания неформального образовательного учреждения, которое предлагает обучение и практику в сфере услуг, чтобы помочь молодежи выйти на рынок труда.

А вот «Tea & More» из Кохба собирается создать проиводство сухофруктов и травяных чаев.

Еще одна ереванская команда «Girlopolis» хочет проводить хакатоны (форумы для разработчиков) для девочек, заинтересованных в STEM-образовании ( модель, объединяющая естественные науки, технологии, инженерию и математику в единую систему), тем самым поощряя их к созданию собственных стартапов и развитию собственных технологических идей.

Другая команда из столицы — «MeDialog», — свои усилия направит на повышеение медиаграмотности среди подростков и молодежи, чтобы защить их от насилия и мошенничества в сети, повысить их уверенность и защищенность.

Команда же «Vayeli Cafe and Bakery» из Капана планирует основать в своем городе кофейню: будут созданы не только рабочие места, но и появится площадка, где сможет собираться молодежь.

А «Эко Кохб» выдвинула идею создания в Тавушской области цеха по пошиву эко-пакетов, что позволит отказаться от вредных полиэтиленовых пакетов и создать рабочие места для женщин и людей с ограниченными возможностями. Реализовать же продукцию в Армении поможет сеть магазинов «Боди шоп».

На данном этапе, при поддержке отраслевых экспертов, команды направят предоставленное им предварительное финансирование на реализацию своих идей. В июле 2022 года из 8 проектов будут отобраны два самых перспективных: они примут участие в международном этапе конкурса, проекты-победители которого получат дополнительное финансирование, а специальная международная инкубационная программа, разработанная партнерами конкурса, будет способствовать расширению масштабов этих проектов.

«Молодые годы — лучшее время для проявления инициативы в решении социальных проблем своих общин. Как показал этап подачи заявок, у армянской молодежи нет недостатка в идеях, они готовы внести свой вклад в развитие своей страны и в формирование ее будущего», — единогласно констатировали организаторы конкурса.