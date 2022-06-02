Азербайджан делает заявления, не соответствующие содержанию переговоров с Арменией. Армянская сторона по вопросам, обсуждаемым на переговорах, делает публичные заявления.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сказал секретарь Совета безопасности Армен Григорян, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, что стороны якобы достигли договоренности по поводу создания коридора через территорию Армении.

«То, что публично заявляет армянская сторона, полностью соответствует процессу. Мы стараемся быть максимально прозрачными в этом вопросе, информировать общественность о том, что мы обсуждаем. Больше этого ничего не говорим. Переговоры происходят, по той причине, что есть разногласия. Мы надеемся, что эти разногласия путем переговоров удастся преодолеть», — сказал Григорян.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что переговоры прошли в Брюсселе. И из Брюсселя поступило разъяснение, что обсуждений по коридорной логике не было.

«Об этом, кстати, заявили и наши партнеры в Москве. Как заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, никакой вопрос по коридорной логике не обсуждается. Конечно, Азербайджан делает заявления, которые не соответствуют переговорам, но мы можем четко сказать, что то, о чем ведем переговоры, мы предаем гласности. Опровержений со стороны наших партнеров не было, более того, они подтвердили, что обсуждается то, что мы публикуем», — добавил Григорян.

Секретарь Совета безопасности также отметил, что Армения продолжает придавать важность безопасности и правам соотечественников, проживающих в Арцахе, из чего и должен исходить вопрос статуса.

«Мы убеждены, что права и безопасность будут определять статус, мы будем продолжать работать в этом направлении. Уверен, что это то важное направление, работая по которому, мы достигнем результатов», — заключил Григорян.