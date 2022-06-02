Делегация Министерства национальной обороны Греции во главе с заместителем министра национальной обороны Греции Никосом Хардалиасом 2 июня посетила Мемориал Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», гостей встретила и представила историю создания мемориала замдиректора по музейным работам Музея-института Геноцида армян Лусине Абраамян.

Никос Хардалиас возложил венок к Мемориалу Геноцида армян, затем гости возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память святых мучеников Геноцида армян.

Делегация в сопровождении Лусине Абрамян осмотрела экспонаты музея, ознакомились с постоянными и временными экспозициями, после чего Никос Хардалиас сделал запись в Книге почетных гостей.