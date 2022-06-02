Сусанна Погосян, студентка 1 курса Государственного колледжа культуры и искусств им. Шарля Азнавура по специальности «Вокал», на ежегодном Международном конкурсе молодых исполнителей «Босторг» удостоилась «Гран-при».

Как передает «Арменпресс», конкурс проходил в Казахстане, в Алматы с 28 мая по 1 июня.

В 20-м конкурсе «Босторг» участие приняли около 300 участников из 7 стран – коллективы, индивидуальные исполнители. В первый день конкурса Сусанна Погосян исполнила песню «Страна Армения», написанную Арамом Авагяном и Србуи Стамболцян. Во второй день песню Кристины Агиллеры «Hurt».

В составе жюри международного конкурса был и заведующий кафедрой «Музыка» колледжа, певец Тигран Айорди. Через несколько дней армянская делегация вернется на родину с почетной наградой.