Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня принял вице-президента Азиатского банка развития Шихина Чена.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Ваагн Хачатурян отметил, что Азиатский банк развития является одним из ключевых партнеров Армении и с 2005 года внес весомый вклад в реализацию реформ в сферах социально-экономического развития, инфраструктурных программ, образования, здравоохранения и высоких технологий в нашей стране.

Президент отметил, что поддержка Азиатского банка развития высоко ценится не только правительством Армении, но и гражданами.

Вице-президент Азиатского банка развития Шихин Чен отметил, что Армения является надежным партнером, и АБР готов расширить рамки реализуемых с Арменией программ.