Сокращение операций на наличные средства является одним из ключевых направлений реформ правительства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на очередном заседании правительства 2 июня.

«Хочу напомнить, что наша цель и планирование заключаются в том, чтобы с 1 июля 2022 года купля и продажа квартир и автомобилей на наличные средства была бы невозможна. Все операции должны стать безналичными. Конечно, все это мы должны подкрепить подзаконными актами», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, будет введено регулирование, при котором сделка на наличные не будет регистрироваться, что может стать основанием для аннулирования сделки в будущем.

«Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Пусть никто не думает, что мы хотим усложнять людям жизнь. Наоборот, мы хотим упростить людям жизнь, и вместе с этим получим серьезные побочные эффекты, начиная с фискального эффекта, и заканчивая антикоррупционным эффектом. Поэтому для достижения наших целей все подзаконные акты, связанные с этим, должны быть очень быстро разработаны», — заключил Пашинян.

Премьер-министр дал поручение выявить скрытые формы рекламы азартных игр. Несмотря на то, что закон о запрете подобной рекламы принят, таковую можно заметить частенько.

«Негоже, чтобы глава правительства, вице-премьер или иное должностное лицо замечали подобные факты и сигнализировали. Найдите возможности, способы и искорените подобную скрытую рекламу вообще. Если нужно – инициируем необходимые законодательные корректировки. Такова наша принципиальная позиция, которую мы претворяем в жизнь начиная с 2018 года. Учитывая многие обстоятельства, просьбы хозяйствующих субъектов, мы поэтапно достигли нынешнего положения.

Но давайте не впадать в режим взаимного обмана. Хочу также попросить хозяйствующих субъектов не делать ничего подобного – по собственной инициативе уберите эту скрытую рекламу, смахивающую на капкан. И вообще – не нужно портить отношения с правительством, в противном случае мы прибегнем к иным мерам. Давайте договоримся: скрытой рекламы онлайн-казино, ставок не должно быть вообще», — подчеркнул премьер.