2 июня Государственный департамент США опубликовал «Доклад о свободе вероисповедания в странах мира за 2021 год».

Как сообщает «Арменпресс», в разделе доклада «Азербайджан» Госдепартамент США упоминает беспокойство ПАСЕ, выраженное в резолюции «Гуманитарные последствия нагорно-карабахского конфликта» по поводу будущего десятков армянских церквей, монастырей, включая монастырский комплекс Дадиванк, хачкаров и других памятников культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Отмечается, что правительство Азербайджана неоднократно отказывало армянским паломникам в доступе в монастырь, территория которого оказалась под контролем Азербайджана. Азербайджанцы, в свою очередь, вследствие заминированных территорий не могут посещать некоторые религиозные объекты.

Госдепартамент напомнил, что резолюция ПАСЕ выражает обеспокоенность в связи с развивающимся в Азербайджане на государственном уровне нарративом, который стремится армянское культурное наследие назвать наследием «кавказских албанцев».

Подчеркивается, что в течение года поступали многочисленные сообщения о вандализме в отношении армянских культурных и религиозных объектов, а также о преднамеренных действиях правительства, направленных против армянского наследия.