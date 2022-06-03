Зрителям двух дружественных стран — Армении и Китая, — предоставлена возможность окунуться в прекрасный мир музыки. В целях повышения узнаваемости и углубления сотрудничества между двумя странами в области культуры, а также в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Китаем, Национальным филармоническим оркестром Армении и Шэньчжэньским филармоническим оркестром был записан концерт симфонический музыки.

В репертуаре — классическая симфоническая музыка Китая и Армении, а также новые произведения современных композиторов двух стран, которые отражают как китайский национальный дух, так и отличительные особенности армянского народа и дарят зрителям обеих стран незабываемые эмоции и впечатления.

Видеозапись концерта уже выставлена в сети: его можно послушать по ссылке

https://w.yangshipin.cn/video?type=0&vid=w000015k63h

До начала концерта с видеообращениями выступили замминистра культуры и туризма КНР Чжан Сюй, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Артур Мартиросян, Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Армении Фань Юн и Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Китае Сергей Манасарян.

Замминистра культуры и туризма КНР Чжан Сюй, поздравив народы Армении и Китая со знаменательной датой — 30-летием установления дипотношений, — подчеркнул, что, несмотря на территориальную отдаленность наших государств, связи между ними очень крепки. «Шелковый путь длинный, а звон бубенцов верблюжьих караванов — сладостный.

И хотя Китай и Армения находятся на расстоянии тысяч миль друг от друга, древний «Шелковый путь» и современная инициатива «Один пояс, один путь» крепко связывают народы двух стран. Китай и Армения — дружественные страны, испытывающие друг к другу взаимное доверие и хорошие, добросовестно сотрудничающие партнеры. Дружественные связи двух народов имеют многолетнюю историю. 30 лет назад, с установлением дипломатических отношений, народы двух стран совместными усилиями, рука об руку сражались за общие цели.

Двусторонние отношения продолжают демонстрировать здоровое и стабильное развитие, а сотрудничество в разных областях все время расширяется. Сегодня, когда совпали эпидемия века и нестабильная международная обстановка, Армения и Китай прилагают совместные усилия по преодолению временных трудностей, равно как и совместными усилиями осуществляют многостороннее взаимовыгодное сотрудничество для создания еще более прекрасного «Одного пояса, одного пути».

В последние годы между Арменией и Китаем серьезно углубилось сотрудничество в сфере культуры и туризма. В обеих странах проводились перекрестные дни культуры, развивалось сотрудничество в области защиты культурного наследия, укрепилась связь между музеями и культурными учреждениями, улучшились механизмы сотрудничества в сфере туризма, а также зафиксированы новые достижения, которые стимулировали сотрудничество и развитие двусторонних связей на благо двух народов.

6 апреля Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Армении Ваагн Хачатурян обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Китаем и достигли важнейшей договоренности относительно развития двусторонних отношений»,- отметил в частности замминистра культуры и туризма КНР Чжан Сюй, приведя слова великого армянского поэта Ованеса Туманяна о бессмертности добрых человеческих деяний, молва о которых живет в веках.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян, в свою очередь, отметив важность даты, напомнил о многочисленных совместных культурных программах и проектах, в частности, выделив выступление в Армении коллектива Китайской оперы, литературную, издательскую и переводческую деятельность, студенческие обмены и сотрудничество в научной и технической сферах. Замминистра подчеркнул приоритетность научных, образовательных, культурных и прочих контактов и проектов для Министерства и выразил уверенность, что они будут расти и углубляться на благо двух стран.

В рамках онлайн концерта выступил известный армянский музыкант Карен Кочарян, который с 2017 года является ведущим виолончелистом Шэньчжэньского филармонического оркестра. Последний, выступал в составе Национального филармонического оркестра Армении, награжден Золотой медалью Министерства культуры Армении. Будучи фактически послом культурных обменов двух стран, своим исполнением произведения «Ты и я» Карен Кочарян показал глубокую традиционную дружбу двух стран и готовность к сотрудничеству, содействие в деле построения общего будущего человечества.

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Отметим, что концерт был организован Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики, Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, посольством Китайской Народной Республики в Армении, Офисом иностранных дел Народного правительства города Шэньчжэнь, при поддержке Бюро по культуре, радио, телевидению, туризму и спорту города Шэньчжэнь.