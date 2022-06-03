Презентация испаноязычного раздела Информационного агентства «Арменпресс» и обсуждение вопросов дальнейшего углубления сотрудничества с авторитетным партнером EFE были основными целями визита директора «Арменпресс» Наринэ Назарян в Мадрид.

Встречи, организованные усилиями посольства Армении в Испании, были направлены на представление широким кругам испаноязычного раздела. Агентство добавило шестой иностранный язык, на который будут переводиться новости под разными заголовками: от официальной ленты новостей до важнейших политических вопросов, от экономических до общественных, от культуры до спорта также и освещение жизнедеятельности армянских общин диаспоры.

На встрече с координатором международного сотрудничества информационного агентства EFE Эмилио Креспо была представлена испаноязычная служба «Арменпресс», обсуждались перспективы развития эффективного сотрудничества на основе подписанного в 2017 г. Меморандума о взаимопонимании и обмена информацией.

«Идея восполнить недостаток информации об Армении и армянах в испаноязычном мире объединила преданных, ценящих важность распространения точных, достоверных и позитивных новостей. По инициативе чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Аргентине Ованнеса Вирабяна процесс перевода был начат с привлечением Фонда «Сирануш и Погос Арзуманяны» Буэнос-Айреса. Он был представлен в армянских общинах Латинской Америки — Буэнос-Айресе и Монтевидео. Усилиями чрезвычайного и полномочного посла РА в Испании Соса Аветисяна была повышена осведомленность о запущенном сайте среди испанских СМИ и читателей. Мы высоко ценим встречи, на которых подчеркивалась важность освещения на испанском языке, официальном языке 20 стран, на котором говорят более 500 миллионов человек. «Арменпресс» может стать надежным источником информации для испаноязычного медиаполя, соблюдая золотые правила профессиональных, надежных, всеобъемлющих СМИ», — подвела итоги своего визита, продлившегося с 27 по 31 мая, Наринэ Назарян.

Во встрече с представителями армянской общины в посольстве РА в Испании приняли участие представители программы «Молодые профессионалы» Всеармянского благотворительного союза (АВБС) Тиран Киликян (Мадрид), Нанор Демирчян, Левон Григорян (Барселона), Луиза Григорян, представитель Армянской ассоциации Канарских островов, Давид Ованнисян (Санта-Крус-де-Тенерифе), представитель Испании Enterprise Armenia Ваге Папян (Сан-Себастьян), международный эксперт Айк Касманян (Малага).

Наринэ Назарян поинтересовалась у активных представителей общины возможностями, предоставляемыми современными технологическими инструментами, для донесения контента об Армении до более широкой испаноязычной аудитории, необходимостью активизации информационных материалов о диаспоре, уточнила их подходы, обсудила пути активизации связей.

Испанские гости представляли СМИ, образовательные и творческие учреждения. Хавьер Гарсия из Atrevía, Фернандо Камачо из Автономного университета Мадрида, Альфредо Идальго из UNED и Второй канал были заинтересованы в распространении испанского контента «Арменпресс» в социальных сетях.

«Визит и обсуждения были продуктивными с точки зрения выявления интересов аудитории. В своей работе мы придаем большое значение обеспечению обратной связи, необходимости иметь разноплановый медиапродукт. Подобные встречи создают богатый опыт и ориентиры для дальнейшей работы», — отметила директор «Арменпресс».