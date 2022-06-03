На совместных заседаниях постоянных комиссий Национального Собрания на этой неделе продолжились предварительные обсуждения выполнения Госбюджета-2021.

Напомним, что в ходе подобных слушаний руководители всех ведомств представляют отчеты о целевом расходовании ассигнованных бюджетных средств данной сферой.

Итак, в 2021 году, несмотря на последствия вызванного коронавирусом мирового экономического кризиса и военных действий, удалось сохранить доходы государственного бюджета. Это констатировал председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян, представляя отчет руководимого им ведомства.

По его словам, индекс налогов к ВВП в текущем году составил 22,7%, что на 0,2% больше, чем в 2021 г. Ожидаемый показатель для структуры, рост доходов зафиксирован по всем видам налогов, кроме акцизного – оно вызвано сокращением производства у некоторых табачных компаний. Увеличение суммы возмещения по НДС, подоходному налогу и акцизу оказало негативное влияние на показатели доходов — он составил 180,2 млрд драмов.

В отчетном периоде заемщикам и созаемщикам было возвращено 22,7 млрд драмов подоходного налога в виде процентов, уплаченных за обслуживание ипотечного кредита, увеличившегося на 70,4% по сравнению с предыдущим годом.

Приняты меры по модернизации электронных систем и инфраструктуры, повышению качества обслуживания налогоплательщиков и расширению предоставляемых услуг.

В части комплексных налоговых проверок принята стратегия максимально сократить количество проверок и направить их в более рискованные области. По результатам 1156 комплексных налоговых проверок в 2021 г. зарегистрировано дополнительное налоговое обязательство в размере 28,3 млрд драмов.

Министр финансов Тигран Хачатрян в общих чертах представил результаты реализации программ в различных сферах.

Комитет государственных доходов в 2021 г. реализовал одну программу из 12 мероприятий из ранее намеченных 14.

Израсходовано 27 млрд 853 млн драмов, исполнение составило 97%.

Министерство экономики реализовало 14 программ с 71 мероприятием. Фактически израсходовано 43 млрд 390 млн драмов, выполнение составило около 95%. В сфере экономики и туризма реализовано 7 программ, 29 мероприятий, в области экономического развития – 6 программ, туризма – 25 мероприятий.

Объем экспорта в прошлом году увеличился на 20%.

Министерство высокотехнологичной промышленности в отчетном году реализовало 5 проектов с 14 мероприятиями. Фактически было затрачено 6 млрд 612 млн драмов. Эффективность составила 92,3%.

В целом Министерство в рамках программы «Развитие экосистемы и рынка» использовало около 2 млрд драмов, или 83,9% от запланированного показателя.

Количество грантов, предоставленных компаниям в рамках 17-й меры по нейтрализации экономических последствий коронавируса, составляет 38, из них количество инновационных грантов – 23. Расходы на мероприятие составили 949,3 млн драмов, обеспечив 98,1% исполнения.

В рамках программы научных и научно-целевых исследований в оборонной сфере освоено около 1,2 млрд драмов, обеспечив выполнение на 98,1%.

Расходы на разработку государственной политики, координацию программ и мониторинг в сфере составили 848,7 млн ​​драмов, исполнение — 97,5%.

Выполнение работы Комиссии по регулированию общественных услуг составило 97,7%. В рамках одной программы комиссией реализовано четыре мероприятия. На их реализацию использовано 833,7 млн ​​драмов.

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции реализовала 1 программу с 2 мероприятиями. Использовано 529,7 млн ​​драмов, исполнение 98,5%.

Комитетом кадастра реализована 1 программа из 4 мероприятий. Исполнение составило 94,6%, израсходовано 3 млрд 964,8 млн драмов.

Комитет по градостроительству реализовал 2 проекта с 10 мероприятиями. Израсходовано 1 млрд 238 млн драмов, исполнение составило 93,7%.

Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян представил результаты прошлого года в сферах транспорта, водного хозяйства, энергетики и природных ресурсов.

По его словам, в 2021 г. на 22 программы и 16 мероприятий Министерству было ассигновано 243 млрд драмов вместо запланированных 257 млрд. Эффективность составила 94,5%.

В отчетном году выделено: на транспортную сферу на 34 мероприятия трех программ 61,9 млрд драмов; водному сектору – 28,2 млрд драмов на 38 мероприятий 5 программ; сферам энергетики и природных ресурсов – 41,8 млрд драмов на 13 мероприятий 3 программ. Вместе на три сферы выделено 132 млрд драмов, исполнение составило 93,7%.

Итоги выполнения Госбюджета-2021 будут также заслушаны на пленарном заседании НС.