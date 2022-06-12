Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России.

В послании президента Хачатуряна, в частности, говорится: «Этот знаменательный день, символизирующий многовековые традиции, силу и дух Российского государства, объединяет всех россиян, которые помнят прошлое своей Родины и верят в ее будущее.

В этом году Армения и Россия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Армяно-российское стратегическое партнерство – реальный пример укрепления многовековой дружбы, доверия, сохранения добрых традиций взаимопомощи.

Убежден, что совместными усилиями мы продолжим развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям — на благо наших народов, во имя мира и безопасности на Южном Кавказе».