На территории Армении после полудня 12 июня в большинстве регионов, а ночью 13-17 июня и после полудня — в большинстве регионов, ожидается кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах ожидается также град.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

«Ветер западный 2-5 м/ с, во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м/ с.

Днем 12 июня температура воздуха понизится на 1-2 градуса», — говорится в сообщении.

В Ереване вечером 12 июня вечером, ночью и вечером 13-17 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во время грозы также ожидается усиление ветра до скорости 18-20 м/с.