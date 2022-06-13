По случаю Национального праздника Чехии посол Армении Ашот Овакимян организовал в посольстве Армении в Чехии прием в честь действующих групп дружбы Парламентов Армении и Чехии.

Как передает «Арменпресс», посольство Республики Армения в Чехии сообщает, что в ходе приема посол за значительный вклад в установление, укрепление и развитие дружественных отношений с Республикой Армения и защиту общечеловеческих ценностей группе действующих и бывших чешских парламентариев вручил государственные награды и медали Республики Армения.

Указом Президента Армении NH-392 от 16 декабря 2021 года Гоша за выдающуюся государственную и общественно-политическую деятельность, а также за значительные заслуги в сферах дипломатии, юриспруденции и политологии медалью Мхитара Гоша были награждены член палаты депутатов Парламента Чехии и председатель межпарламентской группы дружбы Чехия-Армения Марек Бендан и бывший сенатор, вице-президент сената Милан Штех.

Этим же указом Медалью Благодарности были награждены член армяно-чешской межпарламентской группы дружбы Иржи Кобза и бывший член армяно-чешской межпарламентской группы дружбы Моника Червичкова.

Указом Председателя НС Армении бывшие сенаторы Мирослав Ненутил и Зденка Хамоусова награждены памятной медалью Председателя НС Армении.

Посол Ашот Овакимян и председатель парламентской группы дружбы Армения-Чехия Национального собрания Армении Артур Ованнисян высоко оценили деятельность награжденных лиц, направленную на укрепление доброй дружбы и сотрудничества между Арменией и Чехией.