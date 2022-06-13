Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Армении Рафаэля Котанджяна.

Как сообщает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«С глубокой скорбью узнал о кончине народного артиста Республики Армения Рафаэля Котанджяна.

Рафаэль Котанджян был очень популярен не только в армянском обществе, но и в широком кругу зарубежной аудитории. Неоценим вклад Котанджяна в развитие армянского театра и кино.

Он за свои роли в спектаклях и фильмах: «Забыть Герострата», «Голый царь», «Великое безмолвие», «Бриллиантовая рука», «Хаос», «Мужчины», «Багдасар разводится с женой», «Чужие игры», «Глас вопиющего» и др. навсегда останется в нашей памяти как любимый актер, интеллигент и армянин.

Я разделяю горе семьи Мастера, коллег и всех его поклонников».