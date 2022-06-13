Инфляция в Армении по состоянию на май составила 9%, и если ничего непредвиденного не произойдет, по оценке ЦБ, к концу года инфляция будет ниже.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам заявил председатель Центрального банка Мартын Галстян.

«В мае в Армении 9% инфляция, что является очень высоким показателем с точки зрения экономики Армении и с точки зрения нашего общего исторического развития. Конечно, уровень инфляции в странах вокруг нас или в странах-партнерах намного выше, чем в Армении, но мы должны понимать, что 9-процентная инфляция, 9-процентный рост индекса потребительских цен означает, что инфляция предметов первой необходимости намного выше», — сказал Мартын Галстян.

Касаясь развития валютного рынка, он подчеркнул, что ЦБ не имеет никакого влияния на курс. ЦБ мог бы оказать влияние только в том случае, если бы продавал иностранную валюту, однако в течение года он делал обратное: приобрел на рынке иностранную валюту эквивалентную примерно 100 млн долларов. «Мы делали интервенции только в тех случаях, когда на рынке замечали искажения определенных рыночных механизмов», — сказал Галстян.

Валютный курс формируется на основе свободного спроса и предложения на рынке. Галстян уверен, что если ЦБ пойдет против своего мандата, выйдет на рынок и искусственно обесценит драм, Армению ждет волна инфляции. Что касается того, какое же решение необходимо, председатель ЦБ говорит, что лучший мировой опыт говорит о том, что в таких ситуациях очень важна реализация отраслевых политик. «Есть отрасли, которые в текущей ситуации страдают или имеют определенную неконкурентоспособность, эти отрасли надо поддерживать. Это может быть при определенной политике правительства», — сказал он, отметив важность дополнительных субсидий и снижения некоторых налогов.

Мартын Галстян отметил, что инфляция приносит и дополнительные налоговые поступления, и возможно, на проблему следует реагировать за счет перераспределения дополнительных доходов.

Касаясь вопроса, почему при создавшемся курсе — драм вырос, но цены не корректируются, председатель ЦБ ответил, что есть два фактора. На данном этапе, когда обменный курс укрепился, международные цены на сырьевые товары резко выросли, например, из-за российско-украинской войны цена пшеницы находится на рекордно высоком уровне. Существует огромный рост мировых цен на предметы первой необходимости. Вторая проблема заключается в том, что у экспортеров возникают проблемы с транспортировкой. «Для них первостепенным вопросом является не обменный курс, а вопрос пропускаемости Ларса и общего увеличения транспортных расходов», — сказал Галстян.

По словам Галстяна, геополитические события наводят на мысли о сохранении инфляционной среды на ближайшие месяцы. «Но по нашим прогнозам, нынешняя 9-процентная инфляция в ближайшие несколько месяцев может показать и тенденцию повышения, но если ничего нового необычного не произойдет, у нас будет более низкая инфляция, чем в конце года», — сказал Галстян. Он также сообщил, что 14 июня ЦБ проведет заседание коллегии.