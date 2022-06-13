В Армении с 6 по 12 июня подтверждено 38 случаев заболевания COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, отмечая, что общее количество случаев заболевания COVID-19 достигло 423 044, из которых 412 668 — выздоровевшие, есть 8 625 — летальных исходов.

За последнюю неделю вылечились 47 заболевших, летальных исходов не зарегистрировано.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 67 пациентов.

В течение последней недели проведено 10 782 тестов.

Всего проведено 3 120 713 тестирований.