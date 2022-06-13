11 июня на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» министр экономики Армении Ваан Керобян встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Как передает «Арменпресс», министерство экономики Армении представило подробности встречи.

Верхний Ларс — единственный пункт пропуска на российско-грузинской границе. КПП занимает первое место в регионе по грузообороту автомобильных перевозок — 4,3 млн тонн грузов в течение 2021 года. Для увеличения пропускной способности КПП с марта 2021 года ведутся Работы по реконструкции.

«Ситуация в Верхнем Ларсе требует немедленного решения, так как грузовые машины пересекают грузинский участок дороги за 20-30 дней. Это продукты, которые нужны российским компаниям и потребителям. Ситуация осложнится, учитывая, что сезон сбора урожая уже начался», — сказал министр экономики РА Ваан Керобян.

Ожидается, что после реконструкции пропускная способность КПП «Верхний Ларс» увеличится в 6,4 раза, он сможет пропускать более 2,5 тысяч автомобилей в сутки, с возможностью увеличения до 3 000. В настоящее время ежедневно в среднем пропускается по 800 — 1 000 грузовых машин, при общей пропускной мощности 400 автомобилей в сутки.

«Мы все понимаем потенциал увеличения пропускной способности пункта и с технической точки и с точки зрения документации. Это ключевое условие укрепления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Арменией. Поэтому работы по реконструкции КПП ведутся без остановки. Строители обещают закончить их в третьей четверти 2022 года», — сказал Максим Решетников.

Во встрече участвовали также заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач и представители Таможенной службы Минтранса.