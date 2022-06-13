Вице-премьер-министр Армении Амбарцум Матевосян и министр экономики Ваан Керобян подвели итоги первого дня визита правительственной делегации во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Государство Катар.

Как сообщает «Арменпресс», вице-премьер Амбарцум Матевосян отметил, что с дружественным Государством Катар необходимо обсудить ряд важных вопросов, касающихся различных сфер, в связи с чем в Доху с двухдневным визитом прибыла правительственная делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

«В рамках визита у нас состоялись важные встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, Премьер-министром Государства Катар, министром внутренних дел Шейхом Халидом бин Халифой бин Абдель Азиз Тани.

Мы провели встречи с представителями разных сфер, подписали меморандумы по разным направлениям, в том числе по здравоохранению, образованию, туризму, а также подписали отдельные меморандумы между государственными информационными агентствами, государственными университетами, а также между Дохой и Ереваном.

Мы получили от премьер-министра поручение быть последовательными в реализации меморандумов и соглашений», — сказал вице-премьер Амбарцум Матевосян. По словам вице-премьера, в течение дня обсуждались вопросы, которые даже не были предусмотрены повесткой дня.»Как вы знаете, согласно стратегии Правительства, мы планируем иметь отдельный академический город или центры технологической направленности. У Катара есть такой опыт. У нас была возможность посетить Катарский научно-технический центр и ознакомиться с работой центра», — сказал вице-премьер.Матевосян отметил, что правительство Армении ожидает ответного визита властей Катара в Республику Армения.

Министр экономики Ваан Керобян, в свою очередь, воспользовался практической реализацией достигнутых с Катаром договоренностей.»Я думаю, что политическая воля, выраженная лидерами двух стран, очень важна для реализации реальных договоренностей», — сказал Керобян.

Среди возможных соглашений с Катаром министр экономики выделил меморандум, подписанный с президентом Qatar Airways. Он отметил, что также обсуждалось применение скидок на тарифы на грузовые перевозки со стороны Qatar Airways.»Я думаю, что если нам это удастся, перед нашей страной откроются новые возможности», — добавил Керобян.

По словам министра экономики, с Катаром есть широкие возможности для инвестиций, взаимной торговли, финансового сотрудничества, необходимо их реализовывать.»Все очень хорошо с политической точки зрения, но мы должны приложить усилия, чтобы политические договоренности действительно состоялись», — сказал Керобян.Карен Хачатрян